Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve ok, Spalletti vuole un U19 italiano per squadra. Milan, Tare blinda Leao: le top news delle 22

Juve ok, Spalletti vuole un U19 italiano per squadra. Milan, Tare blinda Leao: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
ieri alle 22:00Serie A
Alessio Del Lungo

Poco dopo l'intervallo, il Milan è ancora sullo 0-0 in casa del Napoli nel big match del 31° turno di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per rimanere in corsa per lo Scudetto.

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN di Rafael Leao: "Ne parliamo ogni settimana, le sue qualità sono fuori discussione. ha avuto tanti infortuni che non l'hanno fatto esprimere al meglio. L'abbiamo portato in panchine perché durante la partita può fare la differenza. Il suo futuro? Ha un contratto per altri due anni, è un giocatore molto importante per il Milan".

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così a DAZN di Lukaku: "La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane".

La Juventus ha battuto 2-0 il Genoa nel posticipo della 31^ giornata di Serie A grazie ai gol di Bremer e McKennie. Di Gregorio sugli scudi, è riuscito a parare un calcio di rigore a Martin.

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport della situazione del calcio italiano: "Ne ho lette e sentite tantissime, ognuno ha la sua ricetta... Io ho una squadra di Serie D, proviamo nel nostro piccolo a ripartire dalle basi e lo facciamo da prima che perdessimo con la Bosnia. I risultati però bisogna essere coscienti che si vedranno tra 15-20 anni, serve pazienza, vanno aspettati. Poi se il metro di paragone sono Totti o Del Piero, non è detto che ne nascano tanti altri... Ho letto delle PlayStation, ma quelle ci sono in Norvegia, in Bosnia e dappertutto. Se vogliamo crescere bisogna pagare la gente che lavora con i giovani non come chi fa un qualcosa dopo il lavoro, ma come chi lo fa di lavoro".

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, spiegando così come ha vissuto l'eliminazione dell'Italia: "Malissimo e giuro che quando è finita la partita contro la Bosnia mi sono immaginato di essere Gattuso, il primo pensiero è andato a lui. È una persona perbene, ha sentimento, ha tutte le qualità per essere un top al mondo e mi sono detto: 'Se fossi stato ancora lì e mi fosse successo a me in quella temperatura, in quello stadio...'. Io veramente non ne sarei uscito, a seconda di come sei fatto quando te le schiodi di dosso? È impossibile. Io l'ho subita tanto, in una maniera forte, mi ha creato una non reazione, non ce la facevo a parlare di calcio, mi sono quasi nascosto dal dispiacere. Poi se Kean segna il 2-0 si parla di grande Italia. In questi sbalzi di opinione bisognerebbe avere un po' più di equilibrio e considerare che questi ragazzi qui, dentro quel contesto, è facile finché non ci arrivi, poi quando sei lì... Un po' la subisci e succede, è la pesantezza della situazione. Avevamo fatto bene, le avevamo vinte tutte tranne la Norvegia, ma è una situazione pesantissima. Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani, questo fatto è fondamentale perché bisogna tentare di tutelare i nostri talenti. Non voglio fare quello che dà consigli, ma se non ce la facciamo da soli ad avere l'affetto per i nostri giocatori. Se non ci si fa a tutelarli... Faccio un esempio: ma se si facesse giocare un Under 19 titolare in Serie A in ogni squadra? Noi saremmo costretti ad averne quattro a disposizione per farne giocare uno e poi che faccio? Vado a informarmi e a vedere quelli di qualche anno prima perché me ne servono altri 3-4. Chi diventa buono? Magari nessuno della Juve, ma ne esce uno dalla Cremonese magari. Li devo governare, ho bisogno di uno che non faccia scendere il livello. Ho detto una cosa che all'estero non fanno, ma a noi farebbe comodo, tanto non si fanno giocare i giovani. Sono 80 calciatori che lavoriamo così per farli diventare più forti. Poi la nostra Nazionale è forte, ve lo aveva fatto vedere anche con Gattuso e lui per quanto mi riguarda aveva fatto scelte corrette, quelli sono i più forti. Gli episodi hanno determinato, non è che ora siamo i peggiori, c'è la lettura delle partite che fa la differenza. Il calcio è uno sport episodico".

Reduce dalla delusione di Zenica, Andrea Cambiaso è stato titolare oggi nel 2-0 con cui la Juventus si è imposta contro il Genoa e successivamente è intervenuto in conferenza stampa, per rimarcare quanto abbia pesato per lui vincere: "È importante perché personalmente ho vissuto male la settimana in Nazionale. Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importantissima".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima... La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
I cambi spostano l'ago della bilancia: il Napoli sarà la sfidante dell'Inter. Il... I cambi spostano l'ago della bilancia: il Napoli sarà la sfidante dell'Inter. Il Milan si arrende
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."... Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a... Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita... Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà" Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"... Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Conte: "Difficilmente l'Inter perderà punti, a Napoli è tutto dovuto. Nuovi? Molti... Conte: "Difficilmente l'Inter perderà punti, a Napoli è tutto dovuto. Nuovi? Molti hanno faticato"
Il vero re del corto muso è Antonio Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto... Il vero re del corto muso è Antonio Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto lui
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Immagine top news n.1 Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Immagine top news n.2 Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
Immagine top news n.3 Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale
Immagine top news n.4 Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Immagine top news n.5 Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano
Immagine top news n.6 Spalletti: "Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, le motivazioni della crisi: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Immagine news Serie A n.3 Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Immagine news Serie A n.4 Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Immagine news Serie C n.2 Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…