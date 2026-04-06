Carrarese-Spezia 3-1, le pagelle: Hasa brilla, Mateju e compagni affondano
Risultato finale: Carrarese-Spezia 3-1
CARRARESE
Bleve 6 - Ci mette una pezza sul colpo di testa di Artistico sul tramonto della prima frazione, attardando soltanto le operazioni, su cui non può nulla.
Calabrese 7 - Stappa la partita con il colpo di testa vincente. Si spartisce il lavoro assieme all'intero reparto per contenere il fisico di Artistico.
Oliana 6 - Un paio di percussioni centrali palla al piede a rompere la linea di non possesso. Solido dietro.
Ruggeri 6 - Vuole emulare il compagno, ma il suo colpo di testa è infelice dentro una prova ampiamente sufficiente.
Zanon 7 - Accelerazione fulminea grazie alla quale apre le frontiere per il raddoppio, confezionato da Finotto. Dal 85' Bouah s.v.
Parlanti 7 - Partita di ritmo e gamba. Arriva sempre primo sulle seconde palle alimentando la manovra e conquistandosi furbescamente il penalty, poi fallito dal compagno.
Zuelli 7 - Pennella sulla testa di Calabrese per il vantaggio, rinviene in fase difensiva evitando pericoli e provvidenziale nel prendersi un paio di falli per far respirare i suoi.
Hasa 7,5 - Ogni volta che tocca il pallone può far nascere qualcosa. Duetta, strappa e disegna per il tre a uno sul secondo palo pescando Abiuso. Dal 79' Schiavi s.v.
Rouhi 6 - Arriva soltanto un paio di volte sul fondo, ma scodella in maniera interessante. Dal 69' Belloni 5 - S'incunea tra due maglie bianche e per poco non trova anche lui la gioia personale. Nel finale finisce nel polverone dei cartellini rossi estratti da Manganiello.
Abiuso 6,5 - Fallisce il penalty del possibile ko. Si vede annullare un pallonetto sublime, ma poi nella ripresa timbra il cartellino con il suo undicesimo centro stagionale. Dal 85' Rubino s.v.
Finotto 6,5 - Trova il gol del raddoppio concretizzando la parte più semplice di una ripartenza meravigliosa. Al posto giusto, al momento giusto. Dal 69' Distefano 6 - Dà una soluzione diversa viste le caratteristiche.
Antonio Calabro 7 - I suoi ragazzi sono sempre in gestione. Rischia solo a inizio ripresa dopo il gol speranzoso dello Spezia, ma al gol di Abiuso ritorna la quiete.
SPEZIA
Radunovic 5,5 - Non ineccepibile sul colpo di testa di Calabrese prima della disfatta corale.
Mateju 4,5 - Atterra Parlanti in area di rigore e si fa ammonire successivamente abbattendo costui in un'altra circostanza. Concede buchi evidenti dalla sua parte. Dal 46' Lapadula 5,5 - Sgobbone seppur la partita richieda altro.
Hristov 5,5 - Si vede arrivare una miriade di uomini dinanzi a sé in maniera incessante, cade così come l'intero reparto.
Bonfanti 4,5 - Apre il taschino del direttore concedendo la punizione dal quale nasce il vantaggio toscano. Nel finale perde la testa anche lui e viene espulso.
Sernicola 5,5 - Limita Rouhi, anche se finisce anch'esso vittima sacrificante della ripartenza del raddoppio.
Vignali 5,5 - Impalpabile eccezion fatta per qualche giro di orologio prima del cambio in cui atterra Hasa assumendosi la sanzione. Dal 70' Comotto 5,5 - Inserito in un contesto non congeniale, non riesce a brillare.
Romano 5,5 - Il centrocampo spezzino viene surclassato dalle transizioni dei padroni di casa, sempre primi su ogni pallone. Dal 85' Bellemo s.v.
Bandinelli 5 - Spreca fiato per le proteste anzichè per la corsa, in costante ritardo sulle seconde palle non riuscendo a tappare le ripartenze. Dal 70' Adamo 4,5 - Entra a venti dalla fine ed è il primo a perdere la testa nel parapiglia.
Aurelio 5 - Nel momento migliore dello Spezia prima del vantaggio della Carrarese si divora un gol già fatto, che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Dal 79' Ruggero s.v.
Valoti 5,5 - Si muove su tutto il fronte per non dare punti di riferimenti. Segna il gol che accende la gara, rischia a più riprese nel primo tempo senza essere mai sanzionato, a discapito di quanto successo nel finale in cui viene espulso senza passare dal giallo.
Artistico 6 - Il migliore dei suoi nonostante non s'iscriva a referto. Pericoloso di testa e di piede, grazie alla parabola venuta fuori, prima dell'assist aereo per Valoti.
Luca D'Angelo 5 - Il suo ritorno non è dei migliori. Il suo Spezia è fuorigiri e in ritardo dal punto di vista fisico, portando poi a perdere testa e uomini nel finale.
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