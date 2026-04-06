Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
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Mattia Maita, centrocampista e capitano del Benevento, ha commentato la promozione in Serie B ai microfoni di Raisport: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non riesco a credere a ciò che è successo, vincere così, in un campionato come il nostro, vincere con tre giornate d'anticipo è un motivo d'orgoglio, sono contento di avere fatto questa scelta per riprendere in mano la mia carriera e ce l'abbiamo fatta.
Floro Flores? Il mister ci ha dato una grande mano, ci ha aiutato a raggiungere qualcosa di incredibile, non è per nulla facile con squadre come Catania e Salernitana dietro, è un traguardo incredibile".
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