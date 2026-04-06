Cambiaso: "Sapevo che non avrei giocato in Nazionale, mi ha fatto male. È stata una batosta"

Reduce dalla delusione di Zenica, Andrea Cambiaso è stato titolare oggi nel 2-0 con cui la Juventus si è imposta contro il Genoa e successivamente è intervenuto in conferenza stampa, per rimarcare quanto abbia pesato per lui vincere: "È importante perché personalmente ho vissuto male la settimana in Nazionale. Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importantissima".

Come avevate visto Di Gregorio?

"Visto benissimo perché Michele è un ragazzo straordinario. In allenamento è sempre presente e sono felicissimo per lui perché oggi ci ha fatto vincere una partita importantissima. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e oggi lo ha dimostrato".

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