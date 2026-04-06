Scalvini-gol nell'Atalanta vincente a Lecce: "Il mister mi chiede sempre di inserirmi"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha commentato ai canali ufficiali degli orobici il netto successo sul campo del Lecce. Ecco le sue parole:

Sul gol che ha sbloccato la partita

"Il mister chiede di inserirmi quando c'è l'occasione, me l'ha detto anche prima della partita. Bravo Charles a darmela, io ho provato il dribbling ed è andata bene. Sono felice per la grande vittoria, continuiamo così".

Dallo 0-1 partita in discesa

"Abbiamo avuto altre occasioni sempre nel primo tempo, loro lasciavano un po' di spazio e potevamo fargli male. Siamo stati bravi, siamo andati forte e dobbiamo andare ancora più forte nelle prossime partite"

Continua la corsa Champions

"Il mister ci aveva detto che erano 8 finali, ora 7. Più la semifinale di Coppa Italia. Giochiamole tutte come finali. Siamo partiti male, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro e ora c'è la parte più importante, dobbiamo fare bene perché altrimenti non servirebbe a nulla".