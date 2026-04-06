La Carrarese vince 3-1 il derby con lo Spezia: notte fonda per la squadra di D'Angelo

La Carrarese vince il derby con lo Spezia e mette nei guai la formazione di mister D'Angelo, 3-1 il punteggio finale in favore degli apuani che ora sono ad un passo dalla zona playoff. Notte fonde per lo Spezia, che resta in fondo alla classifica con 30 punti, gli stessi della Reggiana, e ha chiuso la gara in 8 uomini.

SERIE B - 33ª GIORNATA

Frosinone-Padova 2-0

25’ Raimondo, 29’ Gelli

Palermo-Avellino 2-0

12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

Cesena-SudTirol 1-1

3' Tait (S), 17' aut. F. Davì

Bari-Modena 3-1

21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)

Catanzaro-Monza 1-1

6' Pittarello (C), 90+4' Pessina

Mantova-Virtus Entella 1-0

84' Marras

Reggiana-Pescara 1-3

21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)

Venezia-Juve Stabia 3-1

39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)

Sampdoria-Empoli 1-0

58' Pierini

Carrarese-Spezia 3-1

17' Calabrese (C), 23' Finotti (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 71

Frosinone 68

Monza 66

Palermo 64

Catanzaro 53

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 44

Carrarese 42

Sudtirol 39

Avellino 39

Mantova 37

Sampdoria 37

Empoli 36

Padova 34

Entella 34

Bari 34

Pescara 32

Spezia 30

Reggiana 30