La Carrarese vince 3-1 il derby con lo Spezia: notte fonda per la squadra di D'Angelo
La Carrarese vince il derby con lo Spezia e mette nei guai la formazione di mister D'Angelo, 3-1 il punteggio finale in favore degli apuani che ora sono ad un passo dalla zona playoff. Notte fonde per lo Spezia, che resta in fondo alla classifica con 30 punti, gli stessi della Reggiana, e ha chiuso la gara in 8 uomini.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' aut. F. Davì
Bari-Modena 3-1
21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)
Catanzaro-Monza 1-1
6' Pittarello (C), 90+4' Pessina
Mantova-Virtus Entella 1-0
84' Marras
Reggiana-Pescara 1-3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Venezia-Juve Stabia 3-1
39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)
Sampdoria-Empoli 1-0
58' Pierini
Carrarese-Spezia 3-1
17' Calabrese (C), 23' Finotti (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 68
Monza 66
Palermo 64
Catanzaro 53
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 42
Sudtirol 39
Avellino 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Padova 34
Entella 34
Bari 34
Pescara 32
Spezia 30
Reggiana 30
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