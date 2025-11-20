Juventus, obiettivo difensore centrale per gennaio. Occhio anche a Cresswell

Emerge un nome nuovo per il mercato invernale della Juventus. Uno dei focus della dirigenza bianconera, probabilmente il capitolo più importante dell'intera sessione, riguarderà l'individuazione di un nuovo centrale di difesa anche e soprattutto alla luce dei problemi fisici che si stanno sommando nei bianconeri.

Secondo l'edizione web de La Stampa, infatti, occhi puntati sul profilo di Charlie Cresswell (23 anni), centrale inglese classe 2002 che gioca con il Tolosa nella Ligue 1 francese. Il calciatore, si legge, sarebbe stato visionato da un osservatore della Vecchia Signora nel corso del match di campionato giocato dal Tolosa contro il Nizza sabato scorso. Il valore di mercato di Cresswell ammonta a 10 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero spendere senza troppe difficoltà.

Non soltanto Cresswell, di nomi di difensori centrali per la Juventus a gennaio ne sono usciti già altri. Uno per esempio è Tiago Gabriel del Lecce, del quale parlava così nelle scorse ore il responsabile dell'area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino: "Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".