Roma, El Aynaoui: "Ho parlato con Hakimi dell'Italia. Gasperini insiste sulla solidità difensiva"

Lunga intervista quella rilasciata da Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, a Sky Sport Insider, nella quale ha parlato del suo arrivo nella Capitale: "Non ero mai stato in Italia, è stata la prima volta. Il primo contatto è stato telefonico con il Ds Massara durante il mercato estivo, poi ho parlato con il mister per telefono e per me è stato un grande onore essere contattato da un grande club come la Roma".

A chi si è ispirato in passato?

"Come ho ripetuto spesso, sono cresciuto a Barcellona, quindi nel mito di Iniesta. Da francese anche Pogba è ovviamente un riferimento. Le mie caratteristiche: sono un giocatore che gioca con il cuore, ha buona corsa, in grado di ripetere gli sforzi e che dà sempre tutto in campo. Offensivamente posso migliorare nella finalizzazione e nella fase difensiva posso migliorare nel posizionamento. Ma sono cose che migliorano col lavoro quotidiano".

Hakimi le ha detto qualcosa dell'Inter?

"Certo, abbiamo parlato dell’Italia, di cui ha bellissimi ricordi. Abbiamo parlato del calcio italiano e dello stile di vita che aveva qui. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, una delle migliori in Serie A: sarà una bellissima sfida".

L'Inter ha un centrocampo molto forte.

"Certo, lo conosciamo bene. L’Inter ha grandissimi giocatori in tutte le zone del campo, ma anche noi possiamo dire la nostra. Sabato mi aspetto una grande sfida tra due squadre molto forti".

Come dovete migliorare in attacco? Dietro invece avete preso pochi gol.

"Dipende molto dai principi che il mister ci trasmette. Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell’area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste".

Che effetto le fa giocare all'Olimpico?

"L’atmosfera allo stadio è fantastica. È una grande fortuna per noi calciatori godere di questo spettacolo, e lo è anche per i miei familiari che ogni 15 giorni vengono allo stadio, che è sempre gremito, a vedere le partite. Sono davvero tifosi incredibili, trasmettono tutta la forza a noi giocatori in campo".