Lecce, il report dopo la seduta odierna: assente Gaby Jean, personalizzato per Perez

Il Lecce ha pubblicato il report della seduta odierna, che si è svolta in vista del match contro il Sassuolo, in programma sabato alle ore 15 al Via del Mare. Di seguito la nota integrale:

"Squadra impegnata oggi pomeriggio in un allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Alla seduta odierna mister Di Francesco ha potuto contare su Banda, Gaspar e Tiago Gabriel rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Assente Jean, Perez ha proseguito con il lavoro personalizzato. Domani mattina per i giallorossi è in programma la seduta di rifinitura a Martignano".

I salentini sono attualmente al 15° posto in classifica a quota 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. I giallorossi hanno segnato 5 gol, mentre ne hanno subiti 10.