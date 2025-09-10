Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Koné: "Prima della Roma avevo meno continuità. Ma faccio le stesse cose di sempre"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:08Serie A
di Simone Lorini

Manu Koné, centrocampista della Roma e della Francia, ha parlato ancora una volta in mixed zone, al termine di Francia-Islanda 2-1, gara valevole per la qualificazione ai Mondiali di calcio che si disputeranno nel 2026 in Canada, USA e Messico. Questo quanto raccolto da VoceGialloRossa.it:

Il tuo CT e i tuoi compagni continuano a dire che sei un giocatore sottovalutato. Che ne pensi?
"È molto gentile. Non so cosa dire, ma è davvero molto gentile. Come ha detto lui, forse il fatto che ho lasciato la Francia molto presto… Ho giocato solo sei mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2. Quello che facevo forse non si è visto. Non credo che tutti guardino la Serie A. Ma quello che faccio adesso, in realtà penso di farlo da molto tempo. Solo che prima avevo meno continuità".

Sull'importanza di avere spazio con la Roma: "Oggi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui, con l’arrivo alla Roma, ho trovato quella continuità. E, senza problemi nel dirlo, l’ho già detto, la Roma è una delle squadre che mi ha fatto mi ha dato fiducia. Quindi cerco di dare il massimo per loro. E penso che sia questo che ha fatto la differenza".

