Inter, Carlos Augusto: "La finale persa una lezione. Ma adesso abbiamo nuovi obiettivi"

A poche ore dalla sfida contro il Kairat, Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Sicuramente è una partita che tutti vogliono giocare, sono gare belle e loro sono alla prima volta in questa competizione, vogliono fare la storia. Per questo sarà difficile. Però dobbiamo essere concentrati su di noi, dalla Champions passa tutto il mondo".

Per te è una grande opportunità da sfruttare?

"Sì chiaro, se ho opportunità di giocare devo fare del mio meglio per aiutare la squadra, il mister: penso a giocare e poi a fare la grande prestazione".

Qual è l'obiettivo personale della tua stagione?

"Ci sono degli obiettivi del club, vincere dopo la scorsa stagione. E poi è l'anno del Mondiale e per me è un obiettivo personale rappresentare il mio Paese ma per arrivarci devo essere concentrato sul lavoro con l'Inter giorno dopo giorno per fare grandi prestazione e poi arrivare in Nazionale".

La finale di Champions persa dà motivazione o frena?

"Credo sia più la lezione, quello che abbiamo imparato da quelle sconfitte. Chiaro che non è bello ricordare, ma è iniziata una nuova stagione, abbiamo nuovi obiettivi e dobbiamo concentrarci su questa nuova stagione e imparare da quello che abbiamo sbagliato".