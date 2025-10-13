Roma, il PSG punta Manu Koné: si prepara un'offerta da 60 milioni di euro

Il Paris Saint-Germain prepara l’assalto a Manu Koné. Secondo quanto riportano i media francesi e rilanciato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club parigino avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Roma, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. L’idea, per l’estate prossima, sarebbe quella di presentarsi a Trigoria con un’offerta monstre da 60 milioni di euro.

L’intento del PSG sarebbe duplice: convincere la Roma a privarsi del suo gioiello e anticipare la concorrenza di altri top club interessati al ventiquattrenne francese. Un’operazione che, se concretizzata entro il 30 giugno, consentirebbe ai giallorossi di registrare una plusvalenza importante da inserire nel bilancio e di rispettare pienamente i parametri del settlement agreement con la UEFA.

Una proposta simile potrebbe quindi soddisfare la società, ma non è detto che la Roma accetti a cuor leggero. Molto dipenderà dagli obiettivi sportivi della squadra di Gian Piero Gasperini: la qualificazione alla Champions League e l’eventuale conquista di un trofeo tra Europa League e Coppa Italia garantirebbero ricavi tali da consentire al club di resistere a offerte anche molto elevate.