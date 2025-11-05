Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trapani, bufera sul 'Provinciale': 111mila euro di utenze non pagate e rischio sfratto

Luca Bargellini
Oggi alle 11:34Serie C
Il Trapani finisce nel mirino del Libero Consorzio per il mancato pagamento delle utenze dello 'Stadio Provinciale'. L’ente, si legge su La Repubblica, ha presentato il conto: 111.299 euro tra luce e gas, già richiesti nei mesi scorsi senza ottenere risposta. Il presidente del Consorzio, Salvatore Quinci, ha quindi autorizzato l’avvio delle procedure giudiziarie o extragiudiziarie contro il club granata.

La situazione si aggiunge al contenzioso parallelo con il Comune relativo alle utenze del Palasport, dove il Trapani Shark, squadra di basket che condivide con quella di calcio la proprietà di Valerio Antonini, disputa le proprie gare. Anche qui c’è confusione: l’ex assessore aveva contestato l’importo di circa 120mila euro, definendolo superiore ai consumi reali, ma i dati corretti non sono mai stati forniti alla società.

Secondo la convenzione annuale che regola l’utilizzo del Provinciale, il Trapani è tenuto a pagare tutte le utenze dopo averne effettuato la voltura. L’ex Provincia ha anticipato le fatture, chiedendone poi il rimborso, ma “malgrado i solleciti, la società non ha adempiuto”. È così scattata la messa in mora, con intimazione a pagare entro 8 giorni e la minaccia di procedere con decreto ingiuntivo e risoluzione del contratto. In caso di revoca della convenzione, la squadra rischierebbe di restare senza stadio per le gare interne.

Mentre il club chiede da tempo una concessione pluriennale, ora è in bilico persino quella attuale. Il presidente Antonini risponde annunciando battaglia: vuole chiedere all’ex Provincia il rimborso per i lavori effettuati allo stadio e, soprattutto, lancia un messaggio durissimo.

"Sto valutando seriamente di chiudere bottega e andarmene. Non è il posto giusto dove fare imprenditoria seria e sport ad alto livello. Mi rimborseranno fino all’ultimo centesimo nelle sedi opportune".

Una frattura profonda che rischia di avere conseguenze pesanti sul futuro del Trapani, dentro e fuori dal campo.

