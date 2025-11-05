Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie A

La Virtus Verona sogna il colpo grosso: Marco Davide Faraoni. L’ipotesi, scrive L'Arena, è ancora agli albori, ma l’interesse è concreto e un primo contatto c’è già stato. Gigi Fresco vede nell’ex Hellas Verona il profilo ideale per dare muscoli, esperienza e personalità a una squadra che cerca un salto di qualità per uscire definitivamente dalla zona medio-bassa della classifica e rilanciarsi verso i playoff di Serie C.

Faraoni, 34 anni e 210 presenze in Serie A, è attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura in gialloblù e vive ancora nel capoluogo scaligero. Un ulteriore dettaglio, non da poco: uno dei suoi figli gioca proprio nel settore giovanile della Virtus. Un innesto del genere rappresenterebbe un vantaggio anche economico e darebbe continuità alla linea già seguita dal club di Borgo Venezia, che negli anni ha saputo valorizzare veterani ex Hellas come Emil Hallfredsson e Juanito Gomez, diventati punti di riferimento anche in rossoblù.

Al momento si tratta di una suggestione, ma la pista è aperta e la Virtus Verona osserva con attenzione. Faraoni sarebbe il rinforzo perfetto per alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra.