Il Genoa sceglie De Rossi: ma non potrà essere in panchina contro la Fiorentina. Il motivo

Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi. Il club rossoblù vuole uscire da una situazione molto difficile di classifica e per farlo ha deciso di affidare la panchina all'ex capitano e tecnico della Roma che da oggi sarà in città. L'allenamento odierna, il primo in vista della delicatissima sfida di domenica prossima al "Ferraris" contro la Fiorentina, sarà diretto ancora da Roberto Murgita e Domenico Criscito ma da domani ci sarà il successore di Patrick Vieira, che ha risolto il proprio contratto dopo la sconfitta interna di mercoledì scorso contro la Cremonese.

Da Genoa al Genoa verrebbe da dire. La sua ultima panchina infatti è stata proprio a Marassi poco più di un anno fa. Era il 15 settembre 2024 e il pareggio contro il Grifone costò la panchina a De Rossi che fu esonerato da Friedkin. In quell'occasione però il mister fu espulso per proteste e successivamente squalificato. Per tanto, non essendo più stato tesserato da nessun club fino ad oggi, il campione del mondo 2006 non ha mai scontato la squalifica comminata dal giudice sportivo due giorni dopo.

Per domenica dunque il nuovo tecnico rossoblù non potrà guidare la squadra da bordo campo ma dovrà attendere due settimane quando il 22 novembre prossimo ci sarà la sfida al Cagliari alla Unipol Domus.