Team Altamura, Lepore: “Ambiente familiare. Con Mangia c'è intesa, possiamo fare bene”

Franco Lepore, esterno classe 1985 approdato sul finire della sessione estiva di calciomercato al Team Altamura, ha parlato della sua nuova esperienza in Puglia attraverso le pagine di TuttoC:

"Ho trovato un ambiente estremamente professionale, ma allo stesso tempo familiare. Qui c’è voglia di migliorare ogni giorno, di ascoltare anche i piccoli suggerimenti. La società è seria, organizzata, e vivere questo clima 'di casa' è davvero bello".

Sul rapporto con il tecnico Devis Mangia, ha poi spiegato: "Io mi metto sempre a completa disposizione dell’allenatore, è stato così ovunque. Ho già ricoperto diversi ruoli in carriera, anche quello di braccetto di sinistra. Con il mister c’è un rapporto di grande rispetto: mi conosce da quando avevo 18 anni e sa bene cosa posso dare, non solo dietro ma anche in fase offensiva. Conosce i miei pregi e i miei difetti, e questo aiuta molto".

Spazio, infine, ad un pensiero sugli obiettivi stagionali del club biancorosso: "Possiamo continuare a fare bene, ma dipende solo da noi. Siamo giovani, abbiamo fame, uno staff preparato e un allenatore molto competente. Dobbiamo procedere con umiltà: prima raggiungere la salvezza, il resto verrà da sé".