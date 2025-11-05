Modena, Consolati: "Su Beyuku interessi dalla Serie A e non solo. A gennaio vigili"

Alessandro Consolati, vice ds del Modena e responsabile scouting dello stesso canarino ha rilasciato alcune dichiarazioni su alcuno degli elementi della formazione di Andrea Sottil e non solo attraverso i microfoni di Tv Qui:

"Tonoli lo seguivamo già con Catellani – ha spiegato – quando eravamo al Chievo e lui alla Primavera dell’Inter. A gennaio scorso abbiamo dovuto affrettare i tempi per anticipare la concorrenza di tante in B e con uno sforzo della proprietà lo abbiamo preso. Su Nieling ci siamo accorti subito delle sue caratteristiche dominanti, la cosa più difficile è stata parametrare le sue prestazioni nella B olandese, che è molto individualista e poco tattica, in proiezione di una B italiana. Massolin non ha ancora dimostrato a pieno il suo valore, viene da un calcio meno fisico ma siamo molto contenti.

Beyuku lo seguivamo dall’Under 18 del Versailles, provammo a portarlo allora alla SPAL. Poi lo abbiamo affrontato da avversario alla Primavera della Triestina

e lì abbiamo capito la sua ambizione: da avversario è molto fastidioso, ci litigammo anche una volta (sorride, ndr). Ha grandi margini essendosi formato in squadre amatoriali e grazie alla mentalità cresce giorno dopo giorno. Ci sono tanti interessi dalla A e dal mercato estero su di lui.

Un rimpianto di mercato? Due anni fa Savona aveva dato l’ok per venire a Modena in prestito, poi Motta lo ha voluto in A e ora è Premier.

Caso? È un giocatore importante: nella parte iniziale ha avuto qualche noia fisica, ora ha recuperato: c’è competizione nel ruolo, il mister sta facendo altre scelte, ma potrà essere una risorsa nel futuro".

Infine Consolati parla anche della prossima sessione di mercato: "Per gennaio siamo già vigili, se ci sarà qualche occasione la coglieremo ma al momento siamo contenti della rosa che abbiamo".