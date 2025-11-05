Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Zuelli: "Sconfitti dal Frosinone ma abbiamo giocato alla pari. A Bolzano sarà dura"

Luca Bargellini
Oggi alle 12:49Serie B
Emanuele Zuelli, centrocampista della Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano in vista del prossimo match di Serie B contro il Sudtirol:

“Siamo dispiaciuti per l’esito dell’ultima partita (ko contro il Frosinone, ndr), avevamo preparato bene la sfida al Frosinone, anche se siamo sempre stati consapevoli di quanto fosse difficile strappare punti ad una vera e propria corazzata, come appunto sono i laziali. Ad ogni modo, abbiamo dimostrato ancora una volta di potercela giocare alla pari contro chiunque, e questo deve renderci orgogliosi; infatti, credo sia evidente quanto gli episodi abbiano inciso sul risultato finale del match, del resto le immagini parlano chiaro.

Purtroppo, sono stato protagonista in negativo del primo rigore che l’arbitro ha concesso al Frosinone: è stata una situazione alquanto strana, infatti, ero convinto dal primo istante di aver subito io il fallo ed ero sicuro che il VAR potesse correggere la decisione dell’arbitro ma, impensabilmente, così non è stato.
Comunque, tutti possono commettere degli errori e, nonostante il rammarico, sarà necessario mettersi alle spalle quanto accaduto, trasformando la rabbia e il dispiacere in una forma di motivazione in più per tornare a macinare punti già dalle prossime gare.

Sabato torneremo in campo in una trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà, perché giocare al “Druso” non è mai semplice e il Südtirol è una squadra sempre complicata da affrontare.

Ad ogni modo, però, stiamo lavorando con grande determinazione e concentrazione verso questa sfida, continueremo a preparare la partita nel migliore dei modi e sabato saremo nelle migliori condizioni possibili, con la voglia di chi vuole invertire il trend negativo delle ultime due gare e tornare a vincere, nell’ottica di conquistare al più presto punti per l’obiettivo stagionale".

