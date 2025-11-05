TMW Giuntoli e la Fiorentina, cosa c'è (stato)? Nessun contatto diretto con la proprietà

Nelle scorse ore la Fiorentina ha rotto gli indugi per quanto riguarda la poltrona del direttore sportivo, che era rimasta vuota da sabato scorso, quando Daniele Pradè ha consegnato le proprie dimissioni dal ruolo: la scelta del club toscano in maglia viola è ricaduta come in altre occasioni recenti su una forza interna, sulla promozione di Roberto Goretti da direttore tecnico a ds.

Tra i nomi che sono circolati con maggiore insistenza nei giorni scorsi si ritrova tra i primi Cristiano Giuntoli, di fatto già pochi minuti dopo le dimissioni di Pradè. Quella del fresco ex responsabile dell'area tecnica della Juventus è allo stato attuale delle cose però più che altro una suggestione e tale è stata anche nei momenti in cui era rimasta vacante la poltrona da direttore sportivo della Fiorentina.

Ricostruiamo quindi lo scenario attorno a Giuntoli e alla Fiorentina. Il dirigente, che dalla scorsa estate è svincolato dal precedente contratto con la Juventus, risolto consensualmente dalle parti al momento della separazione professionale, sarebbe anche (stato, ormai?) disposto a prendere in considerazione un'eventuale proposta della Fiorentina, a patto che ci fosse dietro la volontà di costruire un progetto con accordo pluriennale. Con condizioni del genere avrebbe dato una propria apertura alle trattative, mai però realmente cominciate in quanto non si registrano contatti diretti tra la proprietà, che fa capo a Commisso, e lo stesso Giuntoli. Così come non risulta che il dirigente si sia proposto.