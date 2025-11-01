Manu Koné, da sogno delle milanesi a pilastro della Roma. Ma ora lo vuole un top club europeo

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la storia tra Manu Koné e Milano sembra ormai appartenere al passato. Il centrocampista francese, due volte a un passo dal vestire la maglia rossonera, oggi è uno dei pilastri della Roma di Gasperini, simbolo del nuovo corso giallorosso fondato sulla continuità e sulla forza dei propri leader.

Arrivato dopo un sorpasso last minute sul Milan e trattenuto nonostante l’interesse dell’Inter, Koné si è imposto come tuttocampista moderno: dinamico, aggressivo e sempre pronto a dare ritmo e verticalità alla manovra. Il suo unico margine di crescita resta negli ultimi venti metri, dove può ancora migliorare nella conclusione e nella lucidità sotto porta.

Oggi il suo valore è schizzato alle stelle e in Francia parlano di un PSG pronto a investire 60 milioni per portarlo a Parigi la prossima estate. Una tentazione importante, ma la Roma vuole resistere. Il piano del club è chiaro: centrare la Champions League, aumentare i ricavi e blindare i propri gioielli. Gasperini lo considera imprescindibile e Koné ricambia sul campo, correndo, recuperando e costruendo gioco. Il Milan resta un ricordo, la Roma invece il suo presente e, forse, il suo futuro.