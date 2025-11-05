Donadoni nuova chance allo Spezia. Evani: "Farà bene. Ha tante gare per salvare la squadra"
Alberico Evani, tecnico che lo scorso anno ha salvato dal baratro della Serie C la Sampdoria, è stato interpellato sulla decisione dell'altro club ligure di Serie B, lo Spezia, di affidare la panchina ad un suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Milan, Roberto Donadoni:
"Gli servirà tempo per conoscere squadra, calciatori e una categoria dove non ha mai allenato - spiega -, ma conoscendolo penso che farà bene. Non dimentichiamoci che ha guidato diversi club di A e la Nazionale.
Se si salverà? Ha calciatori per fare un campionato dignitoso. Se ci fossero poche partite, come è successo a me con la Samp, l’anno scorso sarei pessimista, ma con tante partite davanti ne puoi uscire".
