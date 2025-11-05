Kairat Almaty, Urazbakhtin: "L'Inter con Chivu è cambiata. Si vede a occhio nudo"

Rafael Urazbakhtin, tecnico del Kairat Almaty, ha rilasciato un'intervista ad Amazon Prime Video, parlando così del match di San Siro contro l'Inter: "Per me è un'occasione veramente speciale perché io esattamente 8 anni fa ero in questo stadio non da allenatore ma da spettatore. Avevo portato addirittura i miei bambini per la finale tra Real e Atletico Madrid e si può immaginare cosa possa significare per me perché stavo proprio qui nell'angolo del primo anello rosso. Ero con la mia famiglia e non avrei mai immaginato che esattamente 8 anni dopo mi sarei ritrovato dall'altra parte della barricata come allenatore in un'occasione così speciale in questo stadio fantastico".

Cosa ci si deve aspettare dal Kairat?

"Siamo ben consapevoli del fatto che giochiamo contro un top club come l'Inter, che ovviamente non devo commentare io, siamo ben consapevoli del livello dei giocatori che ci saranno in campo. Nonostante ciò noi siamo qui per giocarcela, per dimostrare che possiamo dire qualcosa anche in questa competizione. Dobbiamo essere molto organizzati, molto disciplinati, non dobbiamo aver paura, dobbiamo avere spirito di abnegazione e se ci riusciremo meno lo dimostreremo sul campo".

Cosa l'ha colpita di più della squadra di Chivu?

"Sappiamo che tatticamente in particolare l'Inter è molto difficile da affrontare. Devo dire che tatticamente l'Inter ormai è anni che gioca così. Ci sono degli elementi tattici nuovi che nell'ultimo periodo, da quando è arrivato sulla panchina il nuovo mister, si vedono effettivamente a occhio nudo quando abbiamo studiato la squadra. Sono una squadra assolutamente esperta con giocatori di livello assoluto, ma come ho detto anche prima, per noi sarà una sorta di banco di prova, una sorta di esame che tenteremo di superare in tutti i modi".