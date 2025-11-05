Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad Allegretta
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 12ª giornata del campionato di Serie B
Cesena-Avellino
Direttore di gara: Maresca
Assistenti: Palermo-Barone
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Marini
AVAR: Ferrieri Caputi
Empoli-Catanzaro
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Di Giacinto-Laghezza
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Volpi
AVAR: Rutella
Frosinone-Modena
Direttore di gara: Arena
Assistenti: Rossi C.-Fontemurato
IV° Ufficiale: Luongo
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi
Juve Stabia-Palermo
Direttore di gara: Marchetti
Assistenti: Regattieri-Pistarelli
IV° Ufficiale: Marotta
VAR: Giua
AVAR: Meraviglia
Mantova-Padova
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Scarpa-Rinaldi
IV° Ufficiale: Viapiana
VAR: Nasca
AVAR: Prenna
Pescara-Monza
Direttore di gara: Pairetto
Assistenti: Peretti-Bahri
IV° Ufficiale: Perri
VAR: Prontera (On Site Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Del Giovane (On Site Stadio Adriatico Pescara)
Reggiana-Virtus Entella
Direttore di gara: Piccinini
Assistenti: Belsanti-Zanellati
IV° Ufficiale: Massimi
VAR: Cosso
AVAR: Dionisi
Spezia-Bari
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Bianchini-Zezza
IV° Ufficiale: Mariani
VAR: Mazzoleni
AVAR: Monaldi
Sudtirol-Carrarese
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Pressato-Pascarella
IV° Ufficiale: Diop
VAR: Gualtieri
AVAR: Ghersini
Venezia-Sampdoria
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Di Gioia-Grasso
IV° Ufficiale: Nigro
VAR: Santoro
AVAR: Di Vuolo
