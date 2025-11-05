I primi convocati di Galloppa per la Fiorentina: in 22 per il Mainz, fuori Gudmundsson e Gosens
Domani alle ore 18:45 la Fiorentina è chiamata alla sfida sul campo del Mainz per la 3^ giornata di Fase Campionato in Conference League e la prima partita con in panchina Daniele Galloppa, promosso ad interim dalla Primavera.
Sono 22 i calciatori della prima squadra viola convocati da Galloppa, due gli assenti che erano però già noti nell'avvicinamento: non ci sarà Gosens, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla coscia, così come Gudmundsson, tornato nelle scorse ore in Islanda per sottoporsi al processo per cattiva condotta sessuale.
MAINZ-FIORENTINA, I CONVOCATI DI GALLOPPA
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sohm.
Attaccanti: Dzeko, Kean, Piccoli.
