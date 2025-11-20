L'agente di Agbonifo: "Stare all'Inter è un'opportunità. Prima squadra? C'è quell'ambizione"

Ferdinando Guarino, agente di Richi Agbonifo, seconda punta dell'Inter Under 23, ha rilasciato una lunga intervista a L'Interista.it, raccontando il suo trasferimento dall'Hellas Verona a Milano: "Lo ha vissuto con grandissimo entusiasmo. Sa che passare dalla primavera al calcio dei grandi non è facile e richiede uno step di difficoltà successivo, ma è al contempo consapevole di trovarsi nel club e nel contesto ideale per crescere e adattarsi a una categoria che è comunque piena di difficoltà".

Come si trova con Vecchi?

"Richi ha la fortuna di lavorare con un allenatore molto preparato che ha lavorato benissimo sia in prime squadre sia in categorie giovanili. Il ragazzo nutre una stima profonda per il suo allenatore. Vecchi gli chiede di poter ricoprire più posizioni in campo rispetto, magari, alla scorsa stagione in cui era abituato a giocare esclusivamente esterno".

Quali sono le ambizioni stagionali di Agbonifo?

"Dal punto di vista personale, lui spera di poter incidere e di poter dare un contributo alla squadra come fatto nella gara contro l’Albinoleffe, ad esempio".

A quali calciatori si ispira?

"Richi è un ragazzo che guarda moltissimo il calcio, che vive di calcio a 360 gradi e cerca di rubare il più possibile da tutti i campioni della prima squadra dell’Inter, quando ha l’opportunità di allenarsi con loro. È già capitato più di una volta che potesse avere questo privilegio di allenarsi con la Prima Squadra: lui è un giocatore che guarda tanto, ascolta tanto i calciatori più grandi e quindi spera di assorbire il più possibile dai campioni allenati da Chivu. Al di fuori del contesto Inter, a lui piace tanto Doku del Manchester City".

L’idea che avete in merito al ragazzo è quella di un processo graduale che possa poi portarlo a indossare la maglia della prima squadra dell’Inter?

"Il processo è quello di mettersi a disposizione per lavorare il più possibile ai fini di un suo miglioramento personale. Sappiamo che è un calciatore dotato di molte caratteristiche positive: ha dribbling, velocità, buona facilità di calcio ma sa anche che ad esempio deve diventare più continuo nell’arco di una gara. Sicuramente, essere all’Inter è l’opportunità ideale per crescere, avendo quella sana ambizione di stare un domani anche in Prima Squadra, senz’altro".

Per quanto riguarda la prossima stagione, l’obiettivo è quello di trovare continuità nell’Inter U23 con Vecchi?

"Ora siamo ancora all’inizio, non è neanche terminato il girone d’andata, quindi vediamo comunque quali saranno gli sviluppi successivi. Lui è felicissimo di avere questa opportunità, di stare all’Inter, un club di primissima fascia, quindi l’obiettivo è quello di migliorare e di poter dare un grosso contributo al club mettendosi a sua disposizione. Lui ha tutto all’Inter: l’eccellenza per dirigenza, staff tecnico, strutture, quindi è nel contesto ideale per poter crescere e mettersi a disposizione per raggiungere gli obiettivi".