Lazio, aumentano le richieste per Mandas: anche la Fiorentina ci pensa per l'estate

Christos Mandas è sempre più lontano dalla Lazio. Il portiere greco, secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, ha chiesto la cessione e potrebbe lasciare Formello. Il motivo è facilmente intuibile: in questa stagione non è ancora sceso in campo neppure una volta, segno che Sarri non lo ritiene in grado di giocarsi il posto da titolare con Provedel, suo vero obiettivo in estate. Con Baroni la musica era diversa, ma adesso deve adattarsi.

Oltre a Wolverhampton e Getafe, si sarebbero informate anche West Ham e Bournemouth, con quest'ultimi che gradirebbero acquistare anche Mario Gila. Differente invece la situazione in vista della prossima estate perché pure la Fiorentina si è fatta avanti. L'idea è quella di sostituire David de Gea, portiere dei viola che ha 35 anni e non è stato sempre perfetto in questo inizio di stagione molto complicato per la squadra allenata prima da Pioli e ora da Vanoli.

In carriera Mandas vanta 33 presenze con l'Atromitos Atene, 32 gettoni con la Lazio e 29 incontri con l'OFI Creta. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Grecia, 2 con l'Under 21, 6 con l'Under 19, 5 con l'Under 18, 9 con l'Under 17 e 3 con l'Under 16. Il suo contratto con i biancocelesti scadrà il 30 giugno 2029.