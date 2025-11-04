L'allegriano per eccellenza è uno che ha sempre giocato. E non è un caso

Per ora le ha giocate tutte e sempre da titolare, sia in Serie A e sia in Coppa Italia. È anche l'unico centrale mancino in rosa, merce rara al giorno d'oggi, ma comunque sta dimostrando sul campo che la fiducia del mister è assolutamente ben riposta. Lo era già l'anno scorso per il cuore che ci metteva, quest'anno lo è ancora di più: Pavlovic è sicuramente uno dei più apprezzati anche dai tifosi.

Piacere

il gol decisivo segnato alla Roma è la conferma dell'ottimo inizio di stagione del serbo: "Il gol - ha dichiarato a Dazn nel post partita - è un qualcosa che mi piace fare. Anche il mister apprezza questo tipo di inserimenti, mi dà un sacco di indicazioni. E mentre correvo pensavo a quello che mi ha detto: quando Rafa (Leao, ndr) corre devi cercare di creare spazio e creare occasioni. E così ho fatto”.

Caratteristiche

In difesa si trova molto bene sulla sinistra, sia con Bartesaghi che con Estupinan, è rasserenato dal non avere più i compiti di guida che aveva con una linea a quattro, ora c'è Gabbia che dirige ottimamente l'orchestra, e può far valere tutta la sua fisicità. A volte sembra grezzo tecnicamente e nei movimenti, ma in realtà al momento risulta soprattutto imprevedibile. Oltre alla concretezza in fase difensiva è un plus quando si tratta di attaccare, sia contro difese schierate che in ripartenza.