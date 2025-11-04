Fiorentina, esonerato Pioli. Roma, altro infortunio per Dybala: le top news delle 13

"Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

Parallelamente prosegue la ricerca da parte della Fiorentina dell'allenatore che dovrà raccogliere i cocci e traghettare la squadra fuori dalla zona retrocessione: in questo senso il nome che ha scalato posizioni nelle ultime ore è quello di Roberto D'Aversa, mentre nelle scorse ore sono stati sondati diversi altri profili fra cui quelli di Paolo Vanoli e Roberto Mancini. Una scelta che è direttamente legata anche a quella del direttore sportivo che dovrà raccogliere l'eredità di Daniele Pradè, dirigente dimessosi nelle ore precedenti alla sfida poi persa contro il Lecce: in questo senso, dopo aver sondato il profilo di Petrachi, la soluzione attualmente più di moda è quella di una promozione del dt Goretti e del responsabile del settore giovanile Angeloni.

Nuovo stop per Paulo Dybala, col giocatore della Roma che si è infortunato nell'ultima sfida giocata contro il Milan a San Siro in occasione del calcio di rigore poi parato da Mike Maignan. Questa mattina la Joya si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba sinistra. Un infortunio importante, in un punto fra l'altro già precedentemente segnato da lesioni muscolari, che costringerà l'argentino ad uno stop abbastanza lungo: le prime stime infatti parlano di un'assenza dai campi per un periodo compreso fra le 3 e le 6 settimane a seconda di come il muscolo reagirà alle terapie e ai trattamenti.

L’Inter di Cristian Chivu prepara ad Appiano Gentile la partita di Champions League contro il Kairat Almaty, in programma domani sera a San Siro. Nessuna particolare novità da registrare: il tecnico romeno deve fare a meno di Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Raffaele Di Gennaro. Lavora in gruppo Marcus Thuram, che però non dovrebbe partire titolare contro i kazaki.

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, ha parlato così a Viva El Fútbol di Gennaro Gattuso, ct dell'Italia: "Una scelta spontanea, istintiva. Ranieri, quando sembrava dovesse venire, ha fatto valutazioni secondo me anche giuste sulla sua vita, sul suo passato, presente e futuro e non se l'è sentita di aderire al progetto. Allora c'erano 4-5 nomi. In certi momenti al di là del nome e del curriculum, se uno ha una certa sensibilità e capisce il gruppo con il quale lavora, allora capisce che ci sono allenatori più funzionali ad una certa squadra. Non migliori o peggiori, ma più funzionali. Al Presidente è piaciuta subito questa idea e sono convinto che sia stata la scelta più giusta. Non significa aver risolto tutti i problemi".