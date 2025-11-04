Stasera Juventus-Sporting CP, i convocati di Spalletti: Yildiz c'è, quattro assenti
Sono ventidue i calciatori convocati da Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, per la partita di Champions League in programma questa sera allo Stadium con lo Sporting CP.
Torna in lista, come da previsioni, Kenan Yildiz, assente nell’ultima di campionato a Cremona e candidato a rientrare da titolare con i portoghesi.
Assenti i soliti noti Kelly, Bremer, Cabal, Pinsoglio e Milik. Di seguito la lista completa.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia
Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Rouhi.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
