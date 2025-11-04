Olympique Marsiglia, il bresciano De Zerbi sfida l'Atalanta: "Derby? C'è anche quello..."

Sfida speciale per Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano, oggi alla guida dell’Olympique Marsiglia, domani sfiderà l’Atalanta in Champions League: ”È una partita importante per noi e per loro, perché adesso inizia a entrare nel vivo la Champions e tutti vogliamo fare punti - ha detto a Sky -. È una partita, più che per altri motivi, importante per il campo”.

E poi per lei è un derby.

“C’è anche quello, di sicuro. Ma viene prima la partita e poi le altre emozioni”.

Recuperate qualcuno?

“Non credo. Ma cercheremo di farci trovare pronti ugualmente”.

Meno due dal PSG, miglior attacco della Ligue 1: c’è qualcosa che la fa arrabbiare?

“No, non mi fa arrabbiare niente, se non che qualche volta abbiamo qualche battuta d’arresto. La squadra sta andando bene, abbiamo chiuso il mercato in ritardo e da lì in poi siamo primi in classifica. Poi è chiaro che non possiamo vincerle tutte e non possiamo giocare sempre bene. Oltretutto una stagione così pesante viene condizionata anche dai tanti infortuni che abbiamo, ma sono contento dei miei giocatori”.

Più facile o più difficile affrontare l’Atalanta in una fase in cui Ivan Juric è in discussione?

“Io lo conosco bene, non cade in questi tranelli dell’allenatore in bilico. L’Atalanta è forte, ha giocato bene con il Milan e avrebbe potuto vincere. Mi aspetto un’Atalanta in forma, esperta in Europa con giocatori esperti: me li aspetto al massimo”.

Cosa cambia per voi tra un attaccante vero o un finto nove come De Ketelaere?

“Non sarebbe una novità, negli ultimi anni l’Atalanta ha spesso giocato così, rimangono attaccanti forti che sanno fare gol e sanno fare male a tutte le squadre”.