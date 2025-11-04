Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: riecco Modric, ma il croato è solo 5°

Di seguito la Top 5 dei centrocampisti di Serie A dopo 10 giornate. La novità è rappresentata dal ritorno di Luka Modric, col croato che si assesta in quinta posizione. Saluta invece il laziale Toma Basic, comunque protagonista fin qui di un ottimo campionato. Guadagna una posizione Hakan Calhanoglu. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.75 (10)

2. Nico Paz (Como) 6.65 (10)

3. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)

4. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.56 (8)

5. Luka Modric (Milan) 6.55 (10)

SERIE A - 10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta 1-0

40' Zaniolo

Napoli - Como 0-0

Cremonese - Juventus 1-2

2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

Hellas Verona - Inter 1-2

16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)

Fiorentina - Lecce 0-1

23' Berisha

Torino - Pisa 2-2

13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)

Parma - Bologna 1-3

1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)

Milan - Roma 1-0

39' Pavlovic

Sassuolo - Genoa 1-2

18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)

Lazio - Cagliari 2-0

65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Bologna 18

6. Juventus 18

7. Como 17

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Atalanta 13

12. Sassuolo 13

13. Torino 13

14. Cagliari 9

15. Lecce 9

16. Parma 7

17. Pisa 6

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 5

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)

Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)

Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)