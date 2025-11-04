Bologna, Immobile parzialmente in gruppo. Freuler operato: le ultime da Casteldebole
Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti del Bologna di Vincenzo Italiano, ormai pienamente ristabilito, a due giorni dalla partita con il Brann in Europa League.
Secondo quanto fa sapere il sito ufficiale del club rossoblù, la seduta di oggi ha comportato lavoro di scarico per i più impiegati a Parma. Esercitazioni tattiche e partitella per gli altri, con Ciro Immobile che si è allenato in parte con i compagni.
Freuler operato. Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente - si legge nel comunicato stampa ufficiale - le valutazioni sui tempi di ripresa.
