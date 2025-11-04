Palermo nella storia: mai successo che nella stessa gara segnassero tre subentrati

Dopo un momento di flessione, per il quale il tecnico Filippo Inzaghi non si era comunque detto preoccupato visto che fisiologico, il Palermo ha di nuovo alzato la testa, e lo ha fatto battendo 5-0 il Pescara. Gara, quella contro gli abruzzesi, che ha per altro segnato un record dei rosanero, perché, come evidenzia il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, mai era accaduto che, nella stessa gara, andassero a segno tre giocatori subentrati dalla panchina. E invece Jacopo Segre, Matteo Brunori e Salim Diakitè hanno segnato un pezzo di storia.

Per altro, non solo con i gol. I cambi hanno partecipato a tutte e quattro le reti del secondo tempo, visto che, oltre ai gol, hanno firmato anche due assist: il tacco di Brunori, sul corner di Palumbo, ha permesso a Pierozzi di siglare la doppietta, mentre Vasic ha messo sulla testa di Diakitè il cross del 5-0.

E su questo, sembrava essere stato profetico il prima citato allenatore: "Valuterò poi chi far partire dall'inizio, tenendomi sempre le cinque sostituzioni, che spero cambino la gara quando entrano", aveva detto nel corso della conferenza stampa che anticipava il match contro il Delfino. Del resto, lui, la sua squadra la conosce.