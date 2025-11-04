TMW Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato

La Fiorentina ha deciso: Stefano Pioli sarà esonerato. Dopo quasi due giorni di colloqui e tentativi di mediazione per arrivare ad una separazione consensuale, le parti sono ancora al muro contro muro e così in questi minuti è arrivata la decisione del presidente Rocco Commisso: il tecnico sarà esonerato, col comunicato ufficiale atteso a stretto giro di posta.

Parallelamente, la società viola ha deciso di affidare momentaneamente la guida della squadra al tecnico della Primavera Daniele Galloppa: l'ex centrocampista guiderà la seduta delle ore 16, con la società che parallelamente porta avanti i contatti per scegliere il suo sostituto. In questo momento il nome di Roberto D'Aversa sembra il più concreto, con Paolo Vanoli più in secondo piano dopo le insistenti voci di ieri.