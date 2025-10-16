L'Allianz Stadium passa al rugby per un weekend: sabato 15 novembre ci sarà Italia-Sudafrica

Weekend di metà novembre dedicato al grande rugby nello stadio della Juventus, pronta ad ospitare Italia e Sudafrica. Questo il comunicato federale: "La Città di Torino e l’Allianz Stadium tornano ad accogliere il grande rugby internazionale. Un anno dopo la sfida tra l’Italia e gli All Blacks neozelandesi che aveva illuminato in prime time il campo di casa della Juventus nel suo primo evento extracalcistico, lo Stadium sarà ancora una volta la casa degli Azzurri di Gonzalo Quesada sabato 15 novembre alle 13.40 per la sfida ai Campioni del Mondo in carica del Sudafrica, secondo appuntamento delle Quilter Nations Series autunnali.

Il capoluogo piemontese ha ospitato il lancio ufficiale del match mercoledì 15 ottobre, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Civico, ad un mese esatto dalla sfida agli Springboks quattro volte iridati, che la squadra guidata da Gonzalo Quesada ha affrontato in due occasioni nel 2025 a Pretoria e Port Elizabeth nel tour estivo. Presenti alla conferenza stampa lancio il Consigliere Federale Carlo Orlandi, per lunghi anni assistente allenatore della mischia italiana, il Capitano degli Azzurri Michele Lamaro, 48 volte in campo con l’Italia nel corso della propria carriera,,Domenico Carretta, assessore allo sport di Città di Torino, Paolo Bongioanni, Assessore allo Sport della Regione Piemonte e Paolo Monguzzi, Stadium & Business Consumer Director di Juventus".

“Il grande rugby internazionale torna nuovamente a Torino, per una sfida tra gli azzurri e i campioni del mondo del Sudafrica che è già attesissima. Ad appena un anno di distanza dalla sfida con i leggendari All Blacks, la città ospiterà nuovamente una partita di assoluto rilievo e una importante opportunità di visibilità per il territorio, che in quei giorni sarà già al centro dei riflettori internazionali con le Nitto ATP FInals” ha sottolineato Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino.