L’Argentina può ‘scippare’ Tresoldi a Italia e Germania. Un indizio l'aveva dato lui (in spagnolo)

Una delle notizie più clamorose di oggi sullo scenario del calcio internazionale riguarda il possibile ‘scippo’ che vorrebbe operare l’Argentina ai danni di Italia e Germania per aggiudicarsi e naturalizzare il centravanti Nicolò Tresoldi, classe 2004 che attualmente gioca in Belgio con il Club Brugge e che non ha ancora preso una decisione definitiva a proposito della selezione nazionale di prima squadra che rappresenterà in carriera.

Tresoldi è infatti nato in Italia, pur essendosi sviluppato ed avendo anche fatto la trafila nazionale fino all’Under 21 in Germania. Ancora però né Gattuso né Nagelsmann hanno voluto o potuto rompere gli indugi, convocandolo e schierandolo in una partita ufficiale. Ed è proprio in questo scenario di incertezza che intende inserirsi l’Argentina, forte delle origini e del passaporto della madre.

Tra l’altro la questione delle origini argentine di Tresoldi non è un tema proprio dell’ultimissimo minuto. Tanto che alcuni giornalisti sudamericani gli avevano chiesto conto della possibilità di giocare per la Seleccion anche in tempi non così distanti. Dopo l’ultimo confronto di Champions League contro l’Atletico Madrid, Tresoldi parlava così (in lingua spagnola) alla versione argentina di ESPN: “In Europa è difficile vedere le partite del campionato argentino. E poi mia madre tifa River, io invece sono per il Boca Juniors e per questo a casa a volte sembra la guerra. Per lei l’Argentina è molto importante e ogni tanto in casa ne parliamo. Perché il Boca? La Bomboniera è meravigliosa e mi incanta, adoro i giocatori del Boca”.