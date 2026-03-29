Tresoldi ancora in bilico tra Italia e Germania, può andare in Inghilterra: c'è l'Arsenal

Nei giorni in cui la Nazionale di Gattuso si gioca la possibilità di tornare finalmente a disputare le fasi finali di un Mondiale, emergono voci di calciomercato a proposito di uno dei potenziali protagonisti della selezione azzurra, almeno quella del futuro, che però per il momento ha deciso di giocare per la Germania.

Il riferimento va a Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco di 21 anni che milita attualmente in Belgio, in forza al Club Brugge. Stando a quanto riferito da Sport Bild, il futuro calcistico di Tresoldi potrebbe essere in Inghilterra, nella attuale capolista della Premier League. Sulle tracce del classe 2004, nato a Cagliari, viene infatti segnalato l'Arsenal, come squadra seriamente interessata. E le prime discussioni del caso sono già in corso.

Tresoldi è un candidato a vestire la maglia dell'Italia, ma fino a qui non ha mai ricevuto una convocazione di Gattuso. Le speranze azzurre non sono comunque ancora da mettere nel cassetto, visto che il 21enne non ha ancora mai vestito la maglia della Germania, almeno non quella della prima squadra. Tresoldi, infatti, ha fatto sì tutta la trafila con le nazionali tedesche a partire dalla Under 19, ma attualmente si è fermato all'U21, con la quale ha messo insieme 23 partite e 12 gol. In questa sua prima stagione nel campionato belga, invece, per lui 48 presenze e 17 reti segnate.