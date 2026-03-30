Lazio, servono attaccanti: nel mirino di Sarri ci sono il suo pallino Milik e il talento Tresoldi

La Lazio si avvicina alla pausa estiva con diversi interrogativi ancora aperti, a partire dalla situazione economica. La fotografia finanziaria al 31 marzo sarà determinante per comprendere quali saranno i margini di manovra sul mercato, mentre il rendimento nel finale di stagione potrebbe incidere anche sul futuro di Maurizio Sarri in panchina. In questo contesto, la dirigenza biancoceleste ha già iniziato a muoversi, valutando possibili rinforzi in vista della prossima annata.

Come riportato da Il Tempo, l’attenzione del club si è concentrata in particolare sul reparto offensivo. Tra i nomi sondati figurano Arkadiusz Milik e Nicolò Tresoldi, due profili diversi per caratteristiche ed esperienza, ma entrambi finiti nel radar della società. Al momento, però, nessuno dei due rappresenta una priorità concreta per l’attacco biancoceleste.

Milik era già stato preso in considerazione da Sarri durante la sua prima esperienza alla Lazio, ma i continui problemi fisici e un contratto lungo fino al 2027 rendono l’operazione poco sostenibile sotto diversi aspetti. Più intrigante, invece, il profilo di Tresoldi, attaccante classe 2004 reduce da una stagione convincente al Bruges con 13 reti in campionato. Tuttavia, l’interesse di diversi club europei (Arsenal in pole) complica i piani: per arrivare al giovane talento servirà eventualmente entrare in una competizione di mercato tutt’altro che semplice.