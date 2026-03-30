Incredibile Tresoldi, tra i due litiganti il terzo gode? In mezzo a Germania e Italia sbuca l’Argentina

Sembra una vera e propria telenovela la storia che riguarda la scelta della nazionale di calcio che dovrà rappresentare Nicolò Tresoldi, centravanti classe 2004 che gioca in Belgio con il Club Brugge ed era in bilico fino ad oggi tra la Germania, paese in cui ha giocato a lungo e con la cui selezione ha fatto la trafila giovanile dall’Under 19 all’U21, e l’Italia, il posto che gli ha effettivamente dato le origini essendo lui nato a Cagliari.

Come dice il proverbio però, tra i due litiganti il terzo gode, e il caso Tresoldi è uno di quelli in cui l’adagio può realizzarsi. Secondo quanto riferito da Sport Bild, infatti, l’AFA avrebbe già preso contatto con Tresoldi, che sarebbe naturalizzabile anche per l’Argentina essendo il paese del quale è cittadina la madre. Tanto basta, perché anche la Seleccion possa muovere le sue pedine su Tresoldi e il rischio beffa per Italia e Germania potrebbe essere persino concreto.

In terra teutonica c’è già qualcuno che se la prende con il ct Nagelsmann per la sua volontà di puntare maggiormente sullo spogliatoio ‘storico’ composto dai veterani, cosa che rischia di far disperdere il talento potenzialmente a disposizione dei tedeschi. Anche in Italia più d’uno sostiene la necessità di una naturalizzazione di Tresoldi, soprattutto in virtù della crisi di attaccanti del nostro movimento. Lo scenario del presente suggerisce che entrambe rischino di essere bruciate sul tempo dall'Argentina.