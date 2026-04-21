L'auspicio di La Russa: "Spero che l'Inter vinca lo Scudetto col Parma". E snobba la Coppa Italia

Ospite al Salone del Mobile di Milano, il presidente del Senato e grande tifoso dell'Inter Ignazio La Russa ha parlato dei temi di casa nerazzurra facendo un auspicio in vista dell'ormai imminente vittoria del ventunesimo Scudetto. Queste le sue parole riprese da FcInterNews: "Spero che l'Inter vinca lo scudetto non questa settimana, ma la prossima perché è a Milano e quindi siamo tutti qui".

La seconda carica dello Stato ha anche parlato della sfida che attende questa sera Cristian Chivu e i suoi, impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: "Non è così importante la Coppa Italia, metto le mani avanti, e anche il Como merita qualcosa. Quindi, se vince il Como, applaudiamo lo stesso".

Infine, La Russa ha svelato anche per quale Nazionale simpatizzerà al Mondiale visto che l'Italia non ci sarà: "Per l'Argentina. Ho sempre tifato Argentina ai Mondiali quando l'Italia veniva eliminata, perché forse è la nazione con più italiani".