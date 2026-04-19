San Siro, La Russa rilancia: "Nuovo stadio sì, ma senza demolire il Meazza"
Il dibattito sul futuro dello Stadio Giuseppe Meazza torna al centro della scena politica. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ribadito la propria posizione: favorevole alla costruzione di un nuovo impianto, ma contrario alla demolizione dello storico stadio milanese.
Intervenuto al congresso regionale di Noi Moderati, La Russa ha rilanciato un’idea già espressa in passato, sottolineando come il Meazza debba essere preservato anche in presenza di una nuova struttura. Un tema che divide da tempo istituzioni, club e cittadini, con i comitati ambientalisti che da mesi si oppongono alla possibilità di abbattere l’impianto.
Nel suo intervento, La Russa ha anche collegato la questione stadio al futuro politico della città, sostenendo la candidatura di Maurizio Lupi a sindaco di Milano. Secondo il presidente del Senato, infatti, la realizzazione del progetto potrebbe essere influenzata anche da un cambio di amministrazione a Palazzo Marino.
“Nuovo stadio sì, ma senza buttare giù San Siro”, ha ribadito, indicando come prioritaria una soluzione che coniughi modernizzazione e tutela di un simbolo storico del calcio italiano.