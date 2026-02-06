L'ex Bologna Castellini sul momento della squadra: "Punterei sull'Europa, la rosa non è attrezzata"

In vista del derby emiliano tra Bologna e Parma, in programma domenica nel lunch match delle 12:30, è intervenuto il doppio ex Marcello Castellini. Queste le sue parole: "Conta molto per entrambe. Con una vittoria il Bologna può rimettersi in carreggiata, mentre il Parma è in linea con gli obiettivi". Sul momento di flessione dei rossoblù, Castellini dice: "E' venuta meno l'intensità che c'era prima, ma è normale dopo un'annata strepitosa". L'obiettivo del Bologna, secondo Castellini, dev'essere l'Europa League: "Lì l'approccio non va sbagliato perché la competizione crea visibilità e introiti".

L'ex difensore ha poi commentato le ingenuità di cui recentemente si è resta protagonista la retroguardia bolognese: "Se un difensore di esperienza internazionale come Miranda con una rimessa laterale manda l’avversario in porta non è un problema di reparto, è semplicemente un grave errore individuale".

Infine, il giudizio sulla coperta corta che il Bologna potrebbe avere in difesa: "Onestamente non credo che la rosa sia attrezzata per poter far bene su tutti i fronti. Credo che il club quest’anno abbia fatto una scelta: puntare più sulle coppe che sul campionato. Ma tutto può ancora succedere".