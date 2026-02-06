Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Spezia, è addio con l'attaccante Verde: va in prestito con diritto al Fatih Karagumruk

Spezia, è addio con l'attaccante Verde: va in prestito con diritto al Fatih Karagumruk
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:20Serie B
Tommaso Maschio

Si è concretizzata la cessione di Daniele Verde, che era stato reintegrato in squadra solo pochi mesi fa, al Fatih Karagumruk in Turchia. Lo comunica lo Spezia con una breve nota apparsa sui propri canali ufficiali:

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Fatih Karagümrük Spor Kulübü, le prestazioni sportive dell'attaccante, classe 1996, Daniele Verde.

Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".

Questo invece il comunicato apparso sui canali social del club turco: "La nostra società ha stretto un accordo con Daniele Verde, ala dello Spezia Calcio delle squadre italiane di Serie B, in affitto fino a fine stagione con possibilità di acquisto.

Nel corso della sua carriera gareggiando in squadre come Roma, Verona, Vallodolid e AEK, il 29enne giocatore italiano ha indossato 24 volte la maglia della nazionale nelle categorie minorenni. Diamo il benvenuto a Daniele Verde nella nostra famiglia, gli auguriamo successo sotto la nostra maglia rossa e nera".

