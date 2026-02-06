Atalanta avanti, Juve fuori: così la Coppa Italia può diventare determinante per l'Europa

È ancora presto per qualunque verdetto ma, classifica attuale alla mano, il successo di ieri dell’Atalanta sulla Juventus aumenta le possibilità che la Coppa Italia sia decisiva per l’assegnazione di un posto nelle competizioni europee in vista della prossima stagione. Al netto dell’eventuale quinto posto in Champions League - al momento quasi un miraggio -, i sette slot per la Serie A sono così distribuiti: sei dal piazzamento in campionato (4 Champions League, 1 Europa League, 1 Conference League) e uno per la vincitrice della coppa nazionale (Europa League).

Dato che storicamente le squadre vincitrici della coppa si sono frequentemente piazzate in classifica in posti utili per le coppe europee, molto spesso a essere determinante in tal senso è stata la graduatoria finale in campionato: quinta e sesta in Europa League, settima in Conference. Considerando il tabellone della Coppa Italia, una finalista uscirà sicuramente dal terzetto Atalanta/Lazio/Bologna: al momento, nessuna delle tre occupa posti validi per la qualificazione europea in Serie A. Se una di queste squadre dovesse vincere la Coppa - ricordiamo che da anni la finalista non va invece in Europa - “toglierebbe” un posto europeo al campionato. Inutile dire che il nostro Paese non perderebbe nessun posto.

Non è, comunque, uno scenario così inconsueto. Non serve andare lontani: il Bologna, vincitore della scorsa edizione della Coppa Italia, sta partecipando all’Europa League dopo essersi piazzato al nono posto in Serie A. Una posizione evidentemente legata a un calo dopo la conquista della coppa - i rossoblù persero le ultime tre giornate di campionato -, ma che a livello formale rappresenta l’ultimo precedente.