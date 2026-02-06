Motta: "Mi ha scelto Fabiani, la Lazio è un sogno. Io riserva? Non ho nessun timore"

"Arrivare alla Lazio è un sogno che si realizza". Edoardo Motta, portiere che arriva per sostituire Mandas nella Capitale, parla così in conferenza stampa, presentandosi ai media come nuovo calciatore biancoceleste: "È un punto di partenza per me arrivare in una società così grande. Non ho grande esperienza, ho giocato solo sei mesi in Serie B e per me è fantastico essere qui. Mi hanno accolto tutti benissimo, dallo staff ai compagni di squadra, ringrazio la società per l'occasione che mi è stata data".

Quali sono le sue principali qualità?

"Non è mai facile fare un'autoanalisi, sicuramente devo migliorare fisicamente e tecnicamente. In base alle richieste dell'allenatore si devono fare delle scelte soprattutto con i piedi, mentre in porta specialmente nella posizione mi ritengo piuttosto affidabile. C'è tanto da apprendere ed è quello che cerco di fare giorno dopo giorno".

Ha già avuto modo di parlare con Sarri e lo staff? Con Provedel che rapporto sta sviluppando?

"Sto cercando di adattarmi subito alla costruzione da dietro, non sono abituato a queste richieste dello staff. Provedel mi ha già aiutato tantissimo, non posso far altro che cercare di rubare qualsiasi piccolezza vista in allenamento".

La Lazio ha una grande tradizione di portieri. Questo è un elemento di ulteriore stimolo per lei?

"Non c'è timore di nulla da parte mia, ognuno fa il proprio corso. È uno stimolo arrivare in una società con una tradizione di portieri così importanti e che sono andati spesso in Nazionale, io cerco di fare il massimo quando vengo chiamato in causa".

Per un portiere giovane come lei c'è la volontà di giocare il prima possibile?

"Secondo me si può imparare sia giocando che stando alle spalle di un giocatore con grande esperienza come Provedel. Sono stato con Bardi a Reggio Emilia e ho imparato moltissimo da lui, anche se in quel momento era inamovibile. Per me si può imparare lo stesso anche stando alle spalle di qualcuno".

Si aspettava una chiamata di un club prestigioso come la Lazio a metà stagione?

"No, non mi aspettavo la chiamata di nessun club. Non c'era stata alcuna comunicazione di un possibile addio, ero pronto mentalmente per giocare la partita a Frosinone, poi è arrivata questa grande opportunità e non abbiamo detto di no".

Qual è il tipo di portiere del passato che le assomiglia di più? Ha parlato con Nesta che ha avuto in passato?

"Un portiere del passato sinceramente dovrei pensarci per trovare qualche caratteristica simile. Con Nesta non ho parlato, ma ne approfitto per ringraziarlo con tutto il cuore perché è stato il primo a credere in me quando sono arrivato a Reggio Emilia. Se sono qua è anche se non soprattutto merito suo".

Cosa l'ha convinto in particolare nello scegliere la Lazio?

"La Lazio è uno dei club più importanti a livello italiano, europeo e mondiale. Mi ha scelto il direttore, ha avuto grande fiducia in me come tutto il suo staff. Ringrazio di nuovo la società, hanno riposto tanta fiducia in me e cercherò di ripagare questa fiducia".

Dalla Reggiana alla Lazio è un grande salto. Nella sua testa c'è la prospettiva di diventare il nuovo titolare della Lazio in futuro?

"La prospettiva non sono io a stabilirla, ma se sono qua penso che una minima prospettiva ci possa essere. Io aspetto il mio momento e quando arriverà cercherò di sfruttarlo".