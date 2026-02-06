Padova, allarme Papu Gomez: potrebbe saltare la trasferta di Castellammare

Nonostante avesse giocato da titolare contro il Monza, restando in campo per oltre un’ora, l’attaccante del Padova Alejandro Gomez potrebbe saltare la sfida di questo fine settimana contro la Juve Stabia in trasferta.

Come riferisce Trivenetogoal.it l’argentino soffre ancora per un problema alla caviglia che gli aveva fatto saltare la gara in casa del SudTirol e nella giornata di ieri si è sottoposto a una risonanza magnetica a Monselice e oggi si conoscerà il responso definitivo sulle sue condizioni e sulla possibilità di vederlo fra i convocati per Castellammare. In questa stagione il Papu è sceso in campo otto volte, dopo aver scontato il residuo della squalifica e aver recuperato la condizione fisica rispetto ai compagni, senza trovare ancora la gioia per il primo gol in biancoscudato.