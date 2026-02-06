La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni

Dopo Claudio Ranieri, Davide Nicola. È lui l’allenatore Gentleman Serie B 2024/2025, dedicato al ricordo di Gigi Simoni, votato dai venti allenatori della Serie BKT.

Per Nicola è il primo Premio Allenatore Gentleman, vinto da Claudio Ranieri in tre occasioni dopo Stefano Pioli, che ha trionfato nella prima edizione per la stagione 2021/2022. All’allenatore della Cremonese verrà consegnata a Milano, martedì 10 febbraio alle ore 15,30 presso la Lega Serie B, la Torretta di San Siro, simbolo di un premio ispirato ai valori più sinceri del calcio. Valori di Fair Play che l’attuale allenatore della Cremonese rappresenta con grande passione. Un riconoscimento, quello dedicato all’ex allenatore, di Inter, Pisa e Cremonese, organizzato dal Premio Gentleman di Gianfranco Fasan insieme alla Lega Serie B. Alla consegna presente come sempre la famiglia di Gigi Simoni insieme agli amici e giornalisti Luca Tronchetti, Alberto Cerruti e al Presidentedel CONI CRL Marco Riva oltre al presidente di Lega Serie B, Paolo Bedin.

La motivazione – Davide Nicola, così come Gigi Simoni, aldilà degli ottimi risultati ottenuti da allenatore ha sempre dimostrato grande stile incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina. È una curiosità e una bellissima coincidenza quella che vede proprio Simoni far debuttare Nicola in Serie A con la maglia del Siena nella stagione 2004/2005.

Il Presidente Paolo Bedin ricorda Simoni come ‘l'allenatore più vincente della Serie B, ma soprattutto un uomo che si è contraddistinto per stile e modi nello svolgimento del proprio ruolo. Mi pare dunque più che opportuno che la famiglia della B lo ricordi attraverso questo premio in quanto protagonista virtuoso della nostra storia'.

Un gesto di Fair Play che l’Organizzatore Gianfranco Fasan ha applaudito fin da subito: 'Siamo felici di continuare a collaborare con la Lega B nel ricordo di Mr. Gigi Simoni, ma soprattutto credo che per il Premio Gentleman e per tutto il Calcio è una grande occasione per evidenziare l’importanza dei Valori dello sport, della correttezza, del Fair Play e che Mr. Simoni ha sempre sostenuto e profuso in tutta la Sua carriera'.