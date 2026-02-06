Przyborek: "La Serie A è meglio della Premier per me. Voglio restare alla Lazio a lungo"

L'arrivo del centrocampista Adrian Przyborek alla Lazio è stato uno dei colpi a sorpresa di questa sessione di mercato appena conclusa. Intervenuto in conferenza stampa, il polacco ha parlato così: "La mia prima impressione è straordinaria sia della città che del nuovo club, è un club grandissimo e straordinario. Non vedo l'ora di iniziare, voglio giocare e incontrare tutti qui nel club. So quanto sia grande questo club e cosa posso ottenere qui a Roma".

Che sfida è per lei giocare in un campionato con un'età media così alta?

"È sempre una sfida, non importa quanti anni hai. È una sfida giocare in Serie A e in un club come la Lazio, per me è normale perché voglio giocare al massimo livello, ho sempre sognato di giocare in club come la Lazio. Quando ero piccolo ho sempre guardato la Serie A. Non ho parlato con miei connazionali, ho preso questa decisione con la mia famiglia e i miei agenti".

Si sente già pronto per essere inserito nella squadra? Ha parlato con Sarri?

"Mi sento pronto, già in allenamento mi sono sentito molto bene e aspetto la mia occasione. Non sarà semplice ovviamente, davanti a me ho dei nomi importanti. È una sfida per me e mi piace accettare queste sfide, lavorerò duramente per sfruttare la mia occasione. Ho parlato con Sarri e con lo staff, so cosa si aspettano da me, posso solo lavorare duramente per dare il massimo con la maglia della Lazio".

Nello specifico, in quale zona di campo si trova meglio?

"Direi che sono molto flessibile, posso giocare sia sull'esterno che nella zona centrale del campo, l'importante è giocare. Posso magari sentirmi meglio in una specifica zona di campo, ma cercherò di adattarmi il più possibile. Cercherò di imparare, voglio iniziare a fare sul serio ed essere qui in uno dei club più importanti del mondo è una sfida per me, ma mi farò trovare pronto".

Per lei la Lazio è un punto di arrivo o un punto di partenza?

"Voglio lavorare qui a lungo, sono qui da pochi giorni e per me è tutto nuovo, dal campionato alla cultura che c'è qui. Voglio lavorare qui a lungo, spero di passare più tempo possibile qui. Non ho obiettivi personali, voglio solo diventare un giocatore migliore. Se la squadra andrà bene, io diventerò un giocatore migliore. Lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi, sappiamo che non sarà facile, ma ho visto la squadra in allenamento e c'è tanta qualità. Possiamo ottenere risultati importanti".

Come mai sognava la Serie A da giovane invece che la Premier League?

"Sono spesso stato più maturo della mia età in campo, prendevo le decisioni giuste e sono migliorato giorno dopo giorno. Ho imparato velocemente e questo mi ha aiutato. Quando ero piccolo vedevo molte partite e guardavo anche la Premier League, ma credo che per me la Serie A sia il miglior campionato ed è quello che ho detto alla mia famiglia. Ai miei agenti ho detto che avrei voluto giocare prima o poi in Serie A, non vedo l'ora di giocare contro club come Juventus e Inter. Questo era il mio sogno da giovane".