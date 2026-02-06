Spezia, Nagy e il Ferencvaros trattano sull'ingaggio. Ma l'affare non è in pericolo

C’è solo un ultimo ostacolo per il ritorno di Adam Nagy al Ferencvaros. La trattativa fra gli ungheresi e lo Spezia infatti è stata definita sulla base di una cessione a titolo definitivo per 600mila euro. Quel che manca, come sottolinea Il Secolo XIX, è l’accordo fra lo stesso giocatore e il presidente de club Gabor Kubatov sull’ingaggio. Nagy infatti attualmente percepisce 650mial euro fino al 2027 e non avrebbe intenzione di fare sconti per tornare a casa, il numero uno magiaro sta invece provando a trattare, ma non sembra che questo dettagli possa far saltare un’operazione ormai ben avviata.

In Ungheria il mercato chiude il 14 febbraio per cui c’è ancora una settimana di tempo per definire tutti i dettagli anche se la fumata bianca potrebbe arrivare prima, ovvero già in questo fine settimana.

Il classe ‘95 dunque si appresta a salutare lo Spezia dopo 69 presenze, di cui 18 in questa stagione, e l’Italia dopo una lunghissima carriera iniziata quasi venti anni fa quando approdò al Bologna (57 presenze e una rete) e proseguita poi – dopo la parentesi inglese con il Bristol (62 gare e tre reti) - con la maglia del Pisa (85 presenze). Dopo un decennio dunque Nagy tornerà nel club in cui è cresciuto, 31 presenze in prima squadra, per chiudere un cerchio.