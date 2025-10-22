Video
L'Inter fa 4 gol a Bruxelles, Chivu resta a punteggio pieno in Champions: gli highlights
A Bruxelles l'Inter conquista la settima vittoria di fila, rimane a punteggio pieno insieme a PSG e Arsenal ed è a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta che potrebbe già essere blindata il 5 novembre quando a San Siro arriverà il modesto Kairat Almaty.
Netto il 4-0 con cui i nerazzurri di mister Chivu si impongono sull'Union Saint-Gilloise: sblocca Dumfries al 41', poi arriva il sigillo di Lautaro Martinez al 46'. Calhanoglu chiude i conti col tris al 53', prima del poker di Pio Esposito, alla prima marcatura in Champions League. Un risultato positivo che infonde ulteriore fiducia in vista della sfida di sabato contro il Napoli.
Di seguito le immagini con i gol e gli highlights della gara!
